Андрій Шевченко привітав сина-красеня з 13-річчям та показав, як він помітно підріс

Андрій Шевченко / © Associated Press

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився з шанувальниками особливою сімейною подією.

Сьогодні, 1 жовтня, його син Александер відсвяткував 13-й день народження. З цієї нагоди Шевченко опублікував у Instagram світлину, де позує з іменинником та його молодшим братом Райдером-Габріелем на тлі моря.

"З днем народження, Александре. Ми любимо тебе", — лаконічно звернувся до сина знаменитість.

Андрій Шевченко з синами / © instagram.com/andriyshevchenko

Сини Андрія Шевченка / © instagram.com/andriyshevchenko

Фани одразу ж засипали родину привітаннями та побажаннями хлопцю щасливого дитинства. Прихильники зіркового батька виказували захоплення великою родиною та писали теплі слова імениннику.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Андрій Шевченко також мав власне свято — 29 вересня йому виповнилося 49 років. Для колишнього футболіста жовтень розпочався відразу з кількох важливих подій у сімейному календарі.