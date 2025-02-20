Андрій Шевченко вперше за тривалий час показався з мамою і привітав її з особливим святом

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко повідомив про особливе свято в його родині.

Мама колишнього футболіста – Любов Миколаївна – святкує день народження. Тож у своєму Facebook Андрій Шевченко присвятив рідній людині вітальний допис. Спортсмен опублікував їхнє рідкісне фото. Знімок був зроблений на подвір'ї. Вони у святковому вбранні позували одне біля одного перед об'єктивом фотокамери, а Шевченко ніжно обіймав маму за плечі.

Окрім того, колишній футболіст адресував Любові Миколаївні теплі слова з побажаннями та привітаннями. Також спортсмен подякував рідній людині за все, що вона для нього зробила.

Андрій Шевченко з мамою / Фото: facebook.com/shevaofficial

"Люба моя матуся, з днем народження! Дякую за все, любимо тебе", — звернувся до мами колишній футболіст.

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо вітав маму з днем народження. Артист також показував рідкісне фото з рідною людиною. Кадр був зроблений торік у Києві, коли мама виконавця приїжджала до України з Португалії.

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