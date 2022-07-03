Андрій Єрмак показав, як їздив з Томом Крузом у київському метро, та запросив актора до України

Андрій Єрмак показав, як їздив з Томом Крузом у київському метро, та запросив актора до України

Сьогодні, 3 червня, голлівудський актор Том Круз святкує свій день народження.

Зі святом знаменитого актора привітав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До слова, у своєму Twitter Єрмак привітав Тома Круза з ювілеєм, а також запросив актора ще раз приїхати до України.

Окрім того, політик також показав знімок, на якому зображений разом з голлівудським актором. Фото було зроблене у київському метро 2019 року на станції "Золоті ворота".

Фото: Andriy Yermak/Twitter

"Тому Крузу, справжньому другові України , сьогодні виповнюється 60 років. Вітаю та дякую за підтримку від українського народу. Будь ласка, продовжуй зніматися та мотивувати нас своїм життєвим шляхом. Ми запрошуємо тебе до України", - зазначив Єрмак.

Зазначимо, 2019 року легендарний голлівудський актор Том Круз вже приїжджав до України. Спочатку актор прибув до Києва де зустрівся з Зеленським та мером Києва Кличком. Потім відвідав Одесу, за якою вирушив до Львова.

Том Круз в Україні

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