Андрій Данилко показав, як росіяни цинічно його оббрехали: "Пробивають чергове дно"

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, показав, як росіяни його цинічно оббрехали.

Зокрема, пропагандисти натрапили на інтерв'ю артиста, де він пояснював, чому час від часу спілкується російською. Хоча інтерв'ю й було зрозумілою їм мовою, однак чи то вони вирішили його прикрасити, чи то не "відстрілювали", про що йдеться, або просто використали в корисливих цілях. Але пропагандисти повністю перекрутили все сказане Андрієм Данилком. Шоумен говорить, що росіяни пробивають чергове дно, однак він взагалі не здивований цьому. Водночас артист опублікував фрагмент пропагандистського ролику та зазначив, що все, сказане на відео, є брехнею.

Допис Андрія Данилка / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Російські пропаг*ндони у відчаї пробивають чергове дно…"Перекладають" текст, якого не було! Чи здивований хтось? Ні!" – прокоментував артист.

Зазначимо, в оригінальному інтерв'ю Андрій Данилко говорив, що використовує російську мову як засіб комунікації. Зокрема, шоумен навів приклад, що Лайма Вайкуле не знає української, а він – латиської. Тож їм лишається російська. Однак пропагандисти примудрилися почути в цих словах інший сенс — мовляв, Данилко не може відмовитися від російської, "перевзувся" і підтримує РФ.

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