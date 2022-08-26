Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Андрія Хливнюка у Варшаві діти розчулили зворушливим виконанням "Ой у лузі червона калина…"

Дата публікації
Перегляди
914
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Андрія Хливнюка у Варшаві діти розчулили зворушливим виконанням "Ой у лузі червона калина…"

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заслухався маленьких виконавців посеред вулиці у Варшаві.

На деякий час Андрій Хливнюк залишив службу в лавах ЗСУ та вирушив у невеликий тур європейськими країнами. 

У Варшаві на виконавця чекала неочікувана зустріч з маленькими шанувальниками. Вони зустрілися з музикантом посеред вулиці. Відео з дітьми лідер гурту "Бумбокс" оприлюднив у своїх сторіз в Instagram.

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Юні фани не втратили нагоди заспівати для Андрія пісню, що вже стала легендарною серед українців – "Ой у лузі червона калина…". Співак щиро усміхався та уважно слухав маленьких українців, опустившись навпочіпки. Невеличкий виступ завершився оплесками та вигуком "Браво!" від Хливнюка.

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Попереду в гурту "Бумбокс" ще кілька виступів у Європі. Окрім Варшави, на Хливнюка з колективом чекатимуть у Празі та Відні. Також співак планує невеличкий музичний тур Європою у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк показав шанувальникам, як повертався з бойового завдання на передовій.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація