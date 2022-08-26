Андрія Хливнюка у Варшаві діти розчулили зворушливим виконанням "Ой у лузі червона калина…"

На деякий час Андрій Хливнюк залишив службу в лавах ЗСУ та вирушив у невеликий тур європейськими країнами.

У Варшаві на виконавця чекала неочікувана зустріч з маленькими шанувальниками. Вони зустрілися з музикантом посеред вулиці. Відео з дітьми лідер гурту "Бумбокс" оприлюднив у своїх сторіз в Instagram.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Юні фани не втратили нагоди заспівати для Андрія пісню, що вже стала легендарною серед українців – "Ой у лузі червона калина…". Співак щиро усміхався та уважно слухав маленьких українців, опустившись навпочіпки. Невеличкий виступ завершився оплесками та вигуком "Браво!" від Хливнюка.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Попереду в гурту "Бумбокс" ще кілька виступів у Європі. Окрім Варшави, на Хливнюка з колективом чекатимуть у Празі та Відні. Також співак планує невеличкий музичний тур Європою у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк показав шанувальникам, як повертався з бойового завдання на передовій.

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