Андрію Бєднякову – 37: дружина шоумена показала його еротичне фото

Український шоумен та ведучий Андрій Бєдняков відсвяткував день народження.

Зірці виповнилося 37 років. З цієї нагоди дружина Бєднякова, акторка Анастасія Коротка кумедно привітала його з днем народження.

В родині Бєднякова та Короткої є традиція - щороку вони вітають одне одного серією компрометуючих та не надто вдалих знімків. В Instagram Анастасія розмістила фотографії, де її коханий позує з дітьми, а також показала, який вигляд Бєдняков мав у дитинстві. Ба навіть поділилася з фанами пікантною фотографією свого чоловіка, де він постав повністю оголеним:

“Нарешті я знайшла компрометуючі фото і відео цього зайчика, які показують твоє, Андрію, реальне обличчя! Нехай всі знають, який ти насправді. З днем народження! До речі, якщо свайпнути останнє фото, можна побачити голого Андрюшу”, - підписала світлини з чоловіком Коротка.

Дружина Андрія Бєднякова привітала його з 37-річчям / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій Бєдняков у дитинстві / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Своєю чергою шанувальники подружжя долучилися до привітань і зізналися, що в захваті від родини Бєднякова та Короткої:

Останнє фото – топ. Я так люблю ваші з чоловіком пости с днем народження, це завжди інтригуючі фото

Я лиш хотіла написати, що ви обрали занадто ніжні фото, бо Андрій вибирає топові. Але останнє фото все врівноважило

Обожнюю почуття гумору вашої родини! Веселі батьки, веселі та щасливі діти!

Андрій Бєдняков з сином / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина Андрія Бєднякова привітала його з 37-річчям / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина Андрія Бєднякова привітала його з 37-річчям / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина Андрія Бєднякова привітала його з 37-річчям / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, днями невпізнанний Андрій Бєдняков здивував, який вигляд мав у молодості з густою шевелюрою.

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