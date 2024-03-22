Андрію Бєднякову – 37: дружина шоумена показала його еротичне фото

Анастасія Коротка кумедно привітала чоловіка з днем народження.
Український шоумен та ведучий Андрій Бєдняков відсвяткував день народження.
Зірці виповнилося 37 років. З цієї нагоди дружина Бєднякова, акторка Анастасія Коротка кумедно привітала його з днем народження.
В родині Бєднякова та Короткої є традиція - щороку вони вітають одне одного серією компрометуючих та не надто вдалих знімків. В Instagram Анастасія розмістила фотографії, де її коханий позує з дітьми, а також показала, який вигляд Бєдняков мав у дитинстві. Ба навіть поділилася з фанами пікантною фотографією свого чоловіка, де він постав повністю оголеним:
“Нарешті я знайшла компрометуючі фото і відео цього зайчика, які показують твоє, Андрію, реальне обличчя! Нехай всі знають, який ти насправді. З днем народження! До речі, якщо свайпнути останнє фото, можна побачити голого Андрюшу”, - підписала світлини з чоловіком Коротка.
Своєю чергою шанувальники подружжя долучилися до привітань і зізналися, що в захваті від родини Бєднякова та Короткої:
- Останнє фото – топ. Я так люблю ваші з чоловіком пости с днем народження, це завжди інтригуючі фото
- Я лиш хотіла написати, що ви обрали занадто ніжні фото, бо Андрій вибирає топові. Але останнє фото все врівноважило
- Обожнюю почуття гумору вашої родини! Веселі батьки, веселі та щасливі діти!
Нагадаємо, днями невпізнанний Андрій Бєдняков здивував, який вигляд мав у молодості з густою шевелюрою.
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