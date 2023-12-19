Андрію Джеджулі дорікнули, що він під час війни повертає дітей до України: 15-річний син відповів

Український телеведучий Андрій Джеджула поділився радісною новиною, що до нього до України приїхав син від співачки Санти Дімопулос – Даніель.

Про це шоумен розповів у своєму Instagram. Зокрема, Джеджула опублікував кадри, на яких показав, як із Даніелем готує вечерю. Як зазначив ведучий, до нього приїхав син. За його словами, Даніеля не було в України вже два роки.

"Тиждень з вами не спілкувався, на це є багато причин. Перша з них, найголовніша, - тут є один хлопець, який два роки не був в Україні", - поділився шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Чимало користувачів привітали Джеджулу, що він нарешті зустрівся з сином. Однак деякі юзери дорікнули ведучому, що той під час війни повертає дітей до України, мовляв, у країні нині небезпечно, тож, якщо є можливість перебувати за кордоном, то краще нею скористатися: "Чесно кажучи, я не розумію, коли можна дітям бути якомога далі від цього жаху, привезти їх до України…".

За батька заступився сам Даніель. 15-річний хлопець пояснив, що ніхто його не змушував приїжджати, а він сам захотів зустрітися з батьком: "Я сам захотів приїхати, заспокойтеся".

Коментарі під дописом Андрія Джеджули / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула також додав, що в Україні на Даніеля чекає чимало справ. Зокрема, юнаку потрібно отримати паспорт та пройти медогляд в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джедула виграв суд у справі щодо опіки над донькою від ексдружини Юлії Леус. Однак блогерка була обурена судовим рішенням, вона розкритикувала шоумена і звинуватила його в тому, що він не переймається долею маленької Адель. Джеджула не став мовчати та гнівно відповів колишній.

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