Анджеліна Джолі готується продавати свій історичний маєток: інсайдер пояснив, до чого тут Пітт

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі планує розпрощатися зі своїм розкішним будинком у Лос-Анджелесі, який має цікаве історичне минуле.

Принаймні так стверджує інсайдер у коментарі виданню People. За словами близько оточення Джолі, акторка має намір "виставити маєток на продаж" та розглядає можливість переїзду за межі США. Раніше зірка говорила, що вимушена була жити у Лос-Анджелесі тільки через угоду про опіку над дітьми з ексчоловіком Бредом Піттом.

"Джолі ніколи не хотіла жити в Лос-Анджелесі постійно. У неї не було вибору через угоду про опіку з Бредом", — розповіло джерело.

Зазначимо, після восьмирічної судової тяганини зірки офіційно розлучилися у грудні 2024 року. Пара виховує шістьох дітей: 24-річного Меддокса, 21-річного Пакса, 20-річну Захару, 19-річну Шайло та 17-річних близнюків Нокса і Вів’єн.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Інсайдер стверджує, що Джолі планує переїхати одразу після того, як молодшим близнюкам виповниться 18 років. Серед варіантів — кілька країн Європи та Азії. Ще 2024 року зірка пояснювала, що на такий крок вона піде задля більшої приватності для нащадків і родинного спокою: "Коли у вас велика родина, ви хочете, щоб у них була безпека та мир. Деінде у світі я знаходила людяність, якої тут, у Лос-Анджелесі, мені бракує".

До слова, історичний особняк Анджеліна придбала 2017 року за 24,5 млн доларів, збудований ще далекого 1913 року. Він налічує шість спалень, 10 ванних кімнат і площу понад 1000 м². Колись по сусідству з цим маєтком жив сам Чарлі Чаплін.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Еністон прокоментувала зраду її ексчоловіка Бреда Пітта з Анджеліною Джолі.