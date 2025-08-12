ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
2 хв

Анджеліна Джолі готується продавати свій історичний маєток: інсайдер пояснив, до чого тут Пітт

Акторка має намір переїхати, коли виконається одна умова.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі планує розпрощатися зі своїм розкішним будинком у Лос-Анджелесі, який має цікаве історичне минуле.

Принаймні так стверджує інсайдер у коментарі виданню People. За словами близько оточення Джолі, акторка має намір "виставити маєток на продаж" та розглядає можливість переїзду за межі США. Раніше зірка говорила, що вимушена була жити у Лос-Анджелесі тільки через угоду про опіку над дітьми з ексчоловіком Бредом Піттом.

"Джолі ніколи не хотіла жити в Лос-Анджелесі постійно. У неї не було вибору через угоду про опіку з Бредом", — розповіло джерело.

Зазначимо, після восьмирічної судової тяганини зірки офіційно розлучилися у грудні 2024 року. Пара виховує шістьох дітей: 24-річного Меддокса, 21-річного Пакса, 20-річну Захару, 19-річну Шайло та 17-річних близнюків Нокса і Вів’єн.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Інсайдер стверджує, що Джолі планує переїхати одразу після того, як молодшим близнюкам виповниться 18 років. Серед варіантів — кілька країн Європи та Азії. Ще 2024 року зірка пояснювала, що на такий крок вона піде задля більшої приватності для нащадків і родинного спокою: "Коли у вас велика родина, ви хочете, щоб у них була безпека та мир. Деінде у світі я знаходила людяність, якої тут, у Лос-Анджелесі, мені бракує".

До слова, історичний особняк Анджеліна придбала 2017 року за 24,5 млн доларів, збудований ще далекого 1913 року. Він налічує шість спалень, 10 ванних кімнат і площу понад 1000 м². Колись по сусідству з цим маєтком жив сам Чарлі Чаплін.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Еністон прокоментувала зраду її ексчоловіка Бреда Пітта з Анджеліною Джолі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie