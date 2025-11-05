Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок під час візиту до Херсона

Анджеліна Джолі в Херсоні

Голлівудська акторка та благодійниця Анджеліна Джолі, яка приїхала до Херсона, зустрілася з начальником міської військової адміністрації Ярославом Шаньком.

Під час зустрічі чиновник вручив знаменитості символічний сувенір — пам’ятний жетон міста. Про це йдеться в Telegram-каналі Ukraine context.

“Це унікальна монета. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас”, — сказав Ярослав Шанько та передав подарунок зірці.

Анджеліна Джолі отримує унікальний подарунок у Херсоні / © фото з соцмереж

Пам’ятний жетон Херсона з’явився цьогоріч у вересні. На одному боці викарбувано арку з написом “Херсон”, колоски, ластівки та прапор України, а на іншому — кінотеатр “Україна”, хвилі Дніпра, птахи, сонце та напис “Херсон — Місто-Герой”.

До слова, 5 листопада стало відомо, що акторка Анджеліна Джолі прибула до України з особливою місією. За попередньою інформацією, зірка відвідала медичні заклади Херсона та поспілкувалася з дітьми, які щодня страждають від обстрілів з боку держави-терористки РФ. Нагадаємо, навесні 2022 року Джолі вже приїжджала до Львова з благодійною метою.

Зазначимо, що інформація про “затримання” охоронця Анджеліни Джолі українськими військовими швидко почало ширитися Мережею. Утім, як з’ясувала редакція ТСН.ua, ситуація має інакший вигляд, ніж її подають у соцмережах і російських ЗМІ. В командуванні Сухопутних військ підтвердили факт інциденту, однак підкреслили, що жодного силового затримання не відбувалося.