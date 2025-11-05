- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2015
- Час на прочитання
- 1 хв
Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок під час візиту до Херсона
Під час візиту до Херсона акторка отримала винятковий сувенір від міської влади.
Голлівудська акторка та благодійниця Анджеліна Джолі, яка приїхала до Херсона, зустрілася з начальником міської військової адміністрації Ярославом Шаньком.
Під час зустрічі чиновник вручив знаменитості символічний сувенір — пам’ятний жетон міста. Про це йдеться в Telegram-каналі Ukraine context.
“Це унікальна монета. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас”, — сказав Ярослав Шанько та передав подарунок зірці.
Пам’ятний жетон Херсона з’явився цьогоріч у вересні. На одному боці викарбувано арку з написом “Херсон”, колоски, ластівки та прапор України, а на іншому — кінотеатр “Україна”, хвилі Дніпра, птахи, сонце та напис “Херсон — Місто-Герой”.
До слова, 5 листопада стало відомо, що акторка Анджеліна Джолі прибула до України з особливою місією. За попередньою інформацією, зірка відвідала медичні заклади Херсона та поспілкувалася з дітьми, які щодня страждають від обстрілів з боку держави-терористки РФ. Нагадаємо, навесні 2022 року Джолі вже приїжджала до Львова з благодійною метою.
Зазначимо, що інформація про “затримання” охоронця Анджеліни Джолі українськими військовими швидко почало ширитися Мережею. Утім, як з’ясувала редакція ТСН.ua, ситуація має інакший вигляд, ніж її подають у соцмережах і російських ЗМІ. В командуванні Сухопутних військ підтвердили факт інциденту, однак підкреслили, що жодного силового затримання не відбувалося.