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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
670
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Анджеліна Джолі після гучного розлучення закрутила роман з колишнім коханцем: хто він — ЗМІ

Інсайдери кажуть, що пара приховує від публіки свої справжні почуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Зірок Голлівуду Анджеліну Джолі та Джонні Деппа знову повʼязують не лише спільні кінопроєкти, а й, імовірно, романтичні стосунки.

Принаймні так стверджують інсайдери. Видання Geo News, посилаючись на близьке оточення пари, стверджує, що актори останнім часом надзвичайно зблизилися і тепер намагаються приховати почуття від зайвих очей. Їх почали помічати разом у Лондоні та Лос-Анджелесі, де вони нібито проводять час у приватних апартаментах і закритих клубах.

За словами інсайдера, Джолі та Деппа об’єднує схожий життєвий досвід — обидва пережили важкі розлучення зі своїми зірковими партнерами: Анджеліна — з Бредом Піттом, а Джонні — з Ембер Герд. Зазначається, що актор захоплюється колегою і вважає її "надзвичайно чуттєвою, високоповажною та ерудованою жінкою".

"Вони дуже обережні та докладають усіх зусиль, щоб не привертати уваги. Вони зустрічаються в приватних апартаментах, у шикарних ресторанах та невимушених клубах і поводяться дуже стримано, але ця кокетлива зона гойдалок триває роками. Джонні навіть говорив друзям, що бачить в Анджеліні жінку для серйозних стосунків", — зазначає джерело.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

До слова, знайомство між акторами відбулося ще 2010 року на зніманнях фільму "Турист", де вони зіграли головні ролі. Тоді в Мережі також зʼявлялися припущення про їхній можливий роман та подейкували, що вони люблять проводити час і поза камерами наодинці. Відтоді актори не раз висловлювали взаємну повагу в інтерв’ю, але офіційно про близькі стосунки не заявляли. Зараз жоден із них не коментує чутки, хоча фанати активно обговорюють можливість їхніх стосунків.

Ба більше, Джонні Депп був поруч із Джолі у найскладніші моменти її життя — під час затяжного розлучення з Бредом Піттом. Саме він познайомив її зі своїм адвокатом, який згодом допоміг завершити восьмирічну судову тяганину. Актор навіть часто бував у будинку Енджі, де легко знайшов спільну мову з її дітьми.

Нагадаємо, нещодавно актор Бред Пітт відреагував на зміни у житті колишньої дружини Дженіфер Еністон.

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