Анджеліна Джолі придбала новий маєток: чому акторка тікає з Лос-Анджелеса та до чого тут Бред Пітт

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі переїжджає з Лос-Анджелеса і вже придбала новий маєток.

Про це повідомляє видання Page Six Hollywood із посиланням на слова інсайдерів. Так, раніше зірка жила в Лос-Анджелесі. 2017 року, після розлучення з голлівудським актором Бредом Піттом, вона придбала маєток, який належав режисерові Сесілу Блаунту Де Міллю, та оселилася там разом із дітьми. Проте джерело повідомляє, що Джолі продала будинок.

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Ба більше, акторка вже встигла стати власницею нового майна. Вона таємно придбала маєток у штаті Коннектикут. Щоправда, де саме мешкатиме зірка — тримається в секреті.

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Анджеліна Джолі / © Associated Press

До слова, Анджеліна Джолі не приховувала, що збирається переїхати, і не останню роль у цьому зіграло болісне розлучення. Річ у тім, що вона спеціально придбала маєток у Лос-Анджелесі, розташований ближче до будинку Бреда Пітта. Акторка сподівалася, що діти проводитимуть із ним час, однак ті відкреслися від батька. Сама ж знаменитість хотіла залишити США та жити між Європою і Камбоджею. Щоправда, згідно з умовами опіки, які вона уклала з ексчоловіком після розлучення, вона не могла вивезти дітей, доки їм не виповниться 18 років.

Погляди Джолі все ж змінилися. Вона вирішила залишитися у США, але обрала спокійніший штат, де зможе отримати більше приватності та спокою. А оскільки наймолодшим її дітям від Бреда Пітта вже виповнилося 18, вони можуть поїхати разом із мамою.

Нагадаємо, нещодавно донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше зізналася у серйозній хворобі. Через недугу 18-річна Вів’єн навіть потрапляла до лікарні.

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