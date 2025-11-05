- Дата публікації
Анджеліна Джолі приїхала до Херсона — ЗМІ
У Мережі вже навіть ширяться фото, як голлівудська зірка побувала в Херсоні. Щоправда, наразі офіційно ця інформація не підтверджена.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до українського міста Херсон.
Ця інформація активно шириться в ЗМІ. Серед тих, хто про це заявив, був блогер Ігор Лачен у своєму Telegram-каналі "Лачен пише". Повідомляється, що зірка приїхала до Херсона в у рамках програми благодійної допомоги. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
Окрім Лачена, також про приїзд Анджеліни Джолі до Херсона повідомляється в Telegram-каналі "Миколаївський ваньок". Голлівудська акторка в рамках своєї місії нібито відвідала декілька лікарень в прифронтовому місті, а також зустрілась із дітлахами.
Нагадаємо, це не перший візит Анджеліни Джолі до України під час повномасштабної війни. Навесні 2022 року знаменитість побувала у Львові. Акторка прибула до України з гуманітарною місією — вона відвідала школу-інтернат, зустрілася з пасажирами евакуаційного потяга з Покровська та поспілкувалася з дітьми, які постраждали під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську.