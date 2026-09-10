Анджеліна Джолі розкрила, хто оплачує її поїздки до України і як обирає міста для гуманітарних місій

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розкрила, хто їй оплачує поїздки до України та інших країн із гуманітарними місіями та як вона обирає міста для своїх подорожей.

Артистка свого часу працювала посланницею ООН. Знаменитість в інтерв’ю L’Officiel зізнається, що відтоді нічого не змінилось. Свої поїздки акторка оплачує самостійно. Разом із цим вона відповідає за житло й безпеку. В Анджеліни Джолі також залишився контакт із ООН, Червоним Хрестом та низкою благодійних організацій, в тому числі й з тими, що виконують роботу «на місцях». У разі потреби, акторка може звертатися за допомогою. Також знаменитість наголошує, що для неї найважливіше — це розуміти реальний стан речей на місцях.

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«Я завжди сама оплачувала свої поїздки — навіть у роки моєї роботи в ООН мої подорожі ніколи не були відповідальністю агентства. Те ж саме стосувалося житла, безпеки чи будь-чого подібного. Я ніколи не хотіла, щоб агентство брало цей тягар на себе», — ділиться артистка.

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Анджеліна Джолі в Україні / © ДПСУ

Також Анджеліна Джолі пояснила, як обирає, куди саме їхати. Зазвичай акторка розглядає декілька країн. Артистка ухвалює рішення, куди саме їхати, на основі того, де саме може бути корисною. Основна задача знаменитості — це привернути увагу до поточної кризи або нагадати про надзвичайну ситуацію, про яку в світі підзабули.

«Це залежить від того, де ви відчуваєте, що можете бути корисними. Ми розглядаємо кілька країн, зважаючи на їхні потреби: одна — це поточна криза, яка потребує певної уваги, а інша — дещо забута надзвичайна ситуація, яку вкрай важливо тримати в полі зору», — говорить артистка.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року Анджеліна Джолі вже втретє приїхала до України. Знаменитість побувала в таких містах, як Тернопіль, Львів, Полтава, Кременчук та Харків. Як виявилося, акторка подорожувала не сама. Компанію зірці склав її син Нокс. Вони навіть разом відвідали боксерський клуб у Харкові.

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