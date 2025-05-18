Анджеліна Джолі в Каннах вшанувала пам'ять письменниці з України, яка загинула від російської ракети

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Американська акторка Анджеліна Джолі на Каннському кінофестивалі вшанувала пам'ять письменниці з України Вікторії Амеліної, яка загинула від російської ракети.

Зірка Голлівуду прибула в Канни, аби вручити премію Chopard Trophy перспективним молодим акторам. Під час своєї промови Анджеліна Джолі вшанувала пам'ять письменниці Вікторії Амеліної, яка влітку 2023 року загинула від російської ракети через обстріл Краматорська, пише Variety. Анджеліна Джолі у своїй промові зазначила, що, на жаль, в сучасних світових реаліях митцям бракує свободи та безпеки, аби творити. Артистка також у промові згадала фотожурналістку Фатіму Хассуну, чиє життя обірвалося в Газі, та співачку Шаден Гардуд, яка загинула в Судані.

Вікторія Амеліна

"Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами", - промовила голлівудська акторка.

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Зазначимо, після початку повномасштабної війни в Україні Анджеліна Джолі підтримала українців. Окрім того, навесні 2022 року знаменитість приїжджала до Львова. Нещодавно ж зірка Голлівуду зворушила сюрпризом 14-річну українку, яка потрапила під обстріл в Ізюмі.