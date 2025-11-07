ТСН у соціальних мережах

Анджеліна Джолі в Херсоні: у Мережі показали фото акторки в антидроновому тунелі

З’являється все більше подробиць про візит зірки Голлівуду до прифронтового міста.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яка днями приїжджала до Херсона, показали в антидроновому тунелі.

Знаменитість була з візитом у прифронтовому місті. Артистка приїжджала до Херсона в рамках програми благодійної допомоги. З міркувань безпеки візит Анджеліни Джолі спочатку не висвітлювали. Однак нині ж у Мережі з'являється все більше фото та відео.

Зокрема, Telegram-канал "Злива" опублікував знімок, де Анджеліна Джолі стоїть в Херсоні в антидроновому тунелі. До слова, місто постійно потерпає від обстрілів. Тож, антидронові сітки стали для херсонців буденністю.

Анджеліна Джолі в Херсоні

Анджеліна Джолі в Херсоні

Візит Анджеліни Джолі до Херсона – що відомо

5 листопада в Мережі поширилась інформація, що голлівудська акторка прибула до Херсона. Артистка нібито відвідала місто в рамках програми благодійної допомоги, зустрілась там із дітьми та відвідала декілька лікарень. Згодом приїзд Джолі до України офіційно підтвердили. Окрім Херсона зірка також побувала в Миколаєві.

До речі, кортеж Анджеліни Джолі зупиняли працівники ТЦК. У Мережі поширювалась інформація, що охоронця зірки нібито намагались мобілізувати. Джерела ТСН.ua пояснили, що насправді сталося.

