Гламур

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1211
Час на прочитання
1 хв

Анджеліна Джолі вперше після операції з видалення молочних залоз показала шрами на тілі

Зірка Голлівуду зробила профілактичну мастектомію ще 2013 року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Американська акторка Анджеліна Джолі вперше показала шрами на тілі, що залишились після операції з видалення молочних залоз.

Знаменитість знялась для обкладинки глянцю Time. Артистка позувала з розпущеним волоссям та в чорному светрі з глибоким декольте, що відкривав її шрами на тілі, залишені після мастектомії. Артистка перенесла профілактичну операцію з видалення обо[ молочних залоз ще 2013 року. Річ у тім, що акторка успадкувала ген, що збільшує шанси захворювання на рак. Анджеліна Джолі перенесла операцію задля запобігання онкології молочних залоз.

І от зірка Голлівуду вперше показала шрами, що залишились на її тілі. Акторка говорить, що її надихнули інші жінки, які наважуються це зробити. Тож, артистка вирішила теж їх підтримати.

Анджеліна Джолі на обкладинці Time / © instagram.com/timefrance

Анджеліна Джолі на обкладинці Time / © instagram.com/timefrance

Також у випуску Time Анджеліна Джолі розповіла про свою нову роль у фільмі "Кутюр", прем'єра якого відбудеться навесні 2026 року. Акторка зіграє в картині роль режисерки, яка дізнається, що в неї рак молочних залоз.

Нагадаємо, влітку цього року стало відомо, що британська співачка Джессі Джей бореться з раком. Артистці теж довелося перенести операцію з видалення молочних залоз.

Дата публікації
Кількість переглядів
1211
