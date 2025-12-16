- Дата публікації
Анджеліна Джолі вперше після операції з видалення молочних залоз показала шрами на тілі
Зірка Голлівуду зробила профілактичну мастектомію ще 2013 року.
Американська акторка Анджеліна Джолі вперше показала шрами на тілі, що залишились після операції з видалення молочних залоз.
Знаменитість знялась для обкладинки глянцю Time. Артистка позувала з розпущеним волоссям та в чорному светрі з глибоким декольте, що відкривав її шрами на тілі, залишені після мастектомії. Артистка перенесла профілактичну операцію з видалення обо[ молочних залоз ще 2013 року. Річ у тім, що акторка успадкувала ген, що збільшує шанси захворювання на рак. Анджеліна Джолі перенесла операцію задля запобігання онкології молочних залоз.
І от зірка Голлівуду вперше показала шрами, що залишились на її тілі. Акторка говорить, що її надихнули інші жінки, які наважуються це зробити. Тож, артистка вирішила теж їх підтримати.
Також у випуску Time Анджеліна Джолі розповіла про свою нову роль у фільмі "Кутюр", прем'єра якого відбудеться навесні 2026 року. Акторка зіграє в картині роль режисерки, яка дізнається, що в неї рак молочних залоз.
