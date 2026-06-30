Анджеліна Джолі вперше розкрила правду про нові стосунки після розлучення з Бредом Піттом

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше розкрила правду про своє особисте життя після розлучення з американським актором Бредом Піттом.

Артисти розійшлись далекого 2016 року. Відтоді Бред Пітт вже встигнув налагодити особисте життя. Що ж стосується Анджеліни Джолі — то офіційно нічого невідомо про її нові стосунки, хоч їй і приписували романи. В інтерв’ю Yahoo! Entertainment знаменитість чесно зізналась, що ж відбувається в її особистому житті.

Акторка поділилась, що після розлучення в неї не було романів. Ба більше, вона навіть за ці 10 років не була на жодному побаченні. За словами Анджеліни Джолі, вона присвятила себе вихованню дітей.

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Анджеліна Джолі / © Associated Press

«Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект мене не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині», — зізнається артистка.

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розірвали стосунки 2016 року. Пара була разом протягом 12 років, з яких два — у шлюбі. Остаточно вони розлучились лише наприкінці 2024-го. У колишнього подружжя є шестеро дітей — названі Меддокс, Пакс та Захара і біологічні Шайло, Вів’єн і Нокс.

До речі, нещодавно Бреда Пітта звинуватили у байдужості до доньки, оскільки він не з’явився на її випускному. На тлі цього в оточенні актора зробили гучну заяву про Анджеліну Джолі.

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