Анджеліна Джолі заінтригувала ще одним візитом до України: що сказала акторка

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка днями приїжджала до України, заінтригувала ще одним майбутнім візитом.

Так, знаменитість побувала в низці українських міст, серед який Миколаїв та Херсон. Як виявилось, під час своєї подорожі артистка проїздом відвідала Вінницю, де обідала в одному з пабів. Виданню "Гордон" вдалося поспілкуватися з працівниками закладу.

Виявляється, персонал про приїзд Джолі не попереджали. Зокрема, коли акторка прийшла, працівники були здивовані. Тим не менш, їх попросили не заважати зірці, тож вони поводились максимально професійно. Врешті, наприкінці Анджеліна Джолі все ж таки дала згоду зробити фото. Щоправда, закладу не дозволялось розкривати подробиці про візит Джолі до України, а також публікувати світлину до того моменту, поки вона не покине країну.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Як говорять працівники пабу, зірці Голлівуду все сподобалося. Ба більше, перед тим, як рухатися далі, акторка подякувала персоналу та заінтригувала неочікуваною заявою. Артистка сказала, що "побачимося наступного разу". Цілком ймовірно, що це був далеко не останній візит Джолі до України.

"Дякувала, сказала, що їй сподобалося. Наприкінці вона сказала: "See you next time", тому, можливо, трапиться ще така унікальна можливість, що вона знову до нас завітає. Але – next time може бути і нескоро, звичайно, ми розуміємо", - говорять працівники закладу.

Візит Анджеліни Джолі до України – що відомо

Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Зірка Голлівуду зустрілась з медичним персоналом, волонтерами та сім'ями, яким доводиться жити під постійними обстрілами. Приїзд зірки тримався в таємниці, про нього в цілях безпеки стало відомо лише постфактум.

До речі, нещодавно Анджеліна Джолі поділилась враженнями про візит до України. Артистка опублікувала зворушливий допис, де розповіла, якою була ця поїздка.

Загалом, раніше під час повномасштабної війни знаменитість вже бувала в Україні. Навесні 2022 року зірка приїжджала до Львова, де зустрілась із переселенцями, які постраждали від злочинних дій країни-агресорки Росії.