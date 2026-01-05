ТСН у соціальних мережах

Анджеліна Джолі зібралася переїхати зі США і вже позбувається майна

Інсайдер розкрив причину виїзду акторки, а також де вона планує оселитися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Американська акторка Анджеліна Джолі зібралася переїхати зі США.

Принаймні саме так стверджує інсайдер і наводить низку доказів, зокрема те, що акторка мешкає в Лос-Анджелесі, проте видання People повідомляє, що вона вже позбувається свого майна. Анджеліна Джолі виставила на продаж маєток, в якому мешкає від 2016 року. Ба більше, вона вже потай показує його потенційним покупцям.

Інсайдер зазначає, що зірка Голлівуду зібралася залишити США. Вона нібито збирається оселитися в Європі. Знаменитість ухвалила таке рішення, оскільки в європейський країнах більше цінують конфіденційність. Тим часом її діти не прагнуть публічності, тож їм буде куди легше уникати папараці в Європі.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Коли саме Анджеліна Джолі залишить США – достеменно невідомо. Проте до повноліття дітей вона має мешкати в Лос-Анджелесі. Саме таку угоду акторка уклала з колишнім чоловіком Бредом Піттом. А тим часом наймолодшим дітям Джолі 12 липня вже виповниться 18. Вочевидь, саме після цієї дати знаменитість і планує переїзд.

Нагадаємо, голлівудський актор Джордж Клуні теж надумав переїзд зі США. Ба більше, він разом із дружиною та дітьми вже навіть отримав громадянство однієї з європейських країн.

