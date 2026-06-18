Анджеліна Джолі зізналась у тяжкому стані після розлучення з Піттом та як її врятували діти

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі натякнула, що на тлі розлучення з чоловіком, американським актором Бредом Піттом переживала не найкращий період.

Пара розійшлась далекого 2016 року, а остаточно юридично фіналізувала розрив лише 2024-го. Анджеліна Джолі в інтерв’ю Variety натякнула, що цей період дався їй нелегко. Знаменитість говорить, що почувалась «трохи зламаною» та «вибитою з колії». Проте зараз, за словами акторки, її «бойовий дух» нарешті повернувся. Знаменитість завдячує дітям, які врятували її.

«Мені здається, що мій бойовий дух нарешті повернувся. На певний час я його втратила. Мене ніби трохи зламали, вибили з колії, але тепер він повертається, значною мірою завдяки моїм дітям, які вже подорослішали й підтримують мене», — зізнається знаменитість.

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Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Анджеліна Джолі також додала, що саме діти є її найбільшою підтримкою. Саме завдяки ним акторка повертається до себе колишньої, вільно подорожує світом, виходить на публіку та займається різними справами. За словами артистки, саме діти мотивують її досягати нових вершин.

«Моїм дітям уже майже по 18 років, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила в люди й займалася різними справами. Вони знають мене краще за будь-кого іншого і все одно люблять мене, а це багато про що говорить. Думаю, вони дуже підтримують те, що я повертаюся до тих сторін своєї особистості, які, можливо, раніше не почувалася достатньо вільною проявляти», — підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей — названі Меддокс, Захара та Пакс і біологічні Шайло, Вів’єн та Нокс. Після розлучення батьків вони не спілкуються з зірковим татом. Ба більше, діти одне за одним відмовляються від прізвища Пітт. Нещодавно ще одна донька акторів подала до суду відповідні документи.

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