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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Анджеліна Джолі зробила Клопотенку особливу пропозицію: український кухар вирушив до США

Зірковий шеф-кухар розсекретив свою домовленість з легендарною акторкою — другом України.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Анджеліна Джолі, Євген Клопотенко

Анджеліна Джолі, Євген Клопотенко / © Associated Press

Український шеф-кухар Євген Клопотенко побував у Нью-Йорку на запрошення голлівудської акторки Анджеліни Джолі.

Про особливу нагоду Клопотенко розповів у фотоблогу. Як з’ясувалося, Джолі запросила його до свого артпростору, аби там прозвучала ще одна важлива частина української культури — наша гастрономія. Шеф-кухар прийняв пропозицію та вирушив до США.

Atelier Jolie акторка відкрила 2023 року в історичній будівлі Нью-Йорка. Свого часу в ній жили й працювали відомі митці, а тепер простір об’єднує творчі проєкти, а також має власне кафе.

Саме там Євген отримав можливість презентувати українські страви міжнародній аудиторії. Для кухара це не просто кулінарна подія, а нагода розповісти про Україну через її традиції та продукти й показати, що наша кухня може бути цікавою та конкурентною на світовому рівні.

Євген Клопотенко у просторі Анджеліни Джолі / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко у просторі Анджеліни Джолі / © instagram.com/klopotenko

«Українська кухня в Нью-Йорку. І не просто будь-де, а в Atelier Jolie — просторі Анджеліни Джолі. Наша культура та наші культурні продукти мають бути конкурентними у світі. Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу.

Atelier Jolie — відомий креативний простір Анджеліни Джолі в Нью-Йорку. І для мене було великою честю представити там українську кухню, наші традиції та смаки. Маленькі кроки роблять великі речі. Дякую Анджеліні Джолі за цю можливість», — написав Клопотенко.

Євген Клопотенко у просторі Анджеліни Джолі / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко у просторі Анджеліни Джолі / © instagram.com/klopotenko

Зазначимо, Анджеліна Джолі неодноразово приїжджала до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час своїх візитів акторка побувала у різних містах, де зустрілася з переселенцями, волонтерами та дітьми, які постраждали від війни. До України вона також приїжджала разом із сином Паксом.

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