Анджеліна Джолі зворушила сюрпризом поранену українку, яка потрапила під обстріл

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку українській дівчині Поліні, яка була поранена під час ракетного обстрілу Ізюму.

Знаменитість під час повномасштабного вторгнення одразу стала на бік України у війні проти РФ. Ба більше, свого часу вона навіть приїздила до Львова, де зустрічалася з українцями як посол доброї волі у справах біженців ООН. І днями вона надіслала подарунок юній українці, яка мріяла про знайомство з нею. Про це пише United24 у соцмережах.

Анджеліна Джолі підтримала поранену в Ізюмі українку Поліну / © Telegram-канал UNITED24

Неочікуваний сюрприз від Джолі застав Поліну в дитячій лікарні "Охматдит". Там вона перебуває на тривалому лікуванні після того, як 4 лютого цього року була серйозно поранена внаслідок обстрілу російською армією Ізюму, що на Харківщині. Зараз дівчина тимчасово не може ходити. Для швидшого одужання зірка передала їй власноруч написану листівку з побажаннями: "Люба Поліно, я думаю про тебе і надсилаю тобі свою любов. Не здавайся". Крім того, акторка також поспілкувалася з підлітком по відеозв'язку.

Реклама

Анджеліна Джолі підтримала поранену в Ізюмі українку Поліну / © Telegram-канал UNITED24

"Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки", - пише United24, яке ощасливило українку.

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Гнатковський припустив, за якої умови Україна зможе перемогти у війні.