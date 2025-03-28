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Анджеліна Джолі зворушила сюрпризом поранену українку, яка потрапила під обстріл
Акторка здійснила мрію 14-річної Поліни.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку українській дівчині Поліні, яка була поранена під час ракетного обстрілу Ізюму.
Знаменитість під час повномасштабного вторгнення одразу стала на бік України у війні проти РФ. Ба більше, свого часу вона навіть приїздила до Львова, де зустрічалася з українцями як посол доброї волі у справах біженців ООН. І днями вона надіслала подарунок юній українці, яка мріяла про знайомство з нею. Про це пише United24 у соцмережах.
Неочікуваний сюрприз від Джолі застав Поліну в дитячій лікарні "Охматдит". Там вона перебуває на тривалому лікуванні після того, як 4 лютого цього року була серйозно поранена внаслідок обстрілу російською армією Ізюму, що на Харківщині. Зараз дівчина тимчасово не може ходити. Для швидшого одужання зірка передала їй власноруч написану листівку з побажаннями: "Люба Поліно, я думаю про тебе і надсилаю тобі свою любов. Не здавайся". Крім того, акторка також поспілкувалася з підлітком по відеозв'язку.
"Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки", - пише United24, яке ощасливило українку.
Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Гнатковський припустив, за якої умови Україна зможе перемогти у війні.