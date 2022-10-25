Анджеліна Джолі без макіяжу і у лаконічному вбранні відвідала коледж старшої доньки Захари

Голлівудська акторка познайомилася із новими друзями і викладачами доньки.

Відома акторка Анджеліна Джолі приїхала у гості до своєї доньки Захари, яка цьогоріч вступила до коледжу.

Зірка кіно прогулялася територією кампусу та познайомилася з новими друзями та викладачами доньки. Вони весело провели час та зробили багато спільних фото.

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Для прогулянки із Захарою Анджеліна обрала лаконічний та стильний образ із чорним лонгслівом, бежевим пальто, яке зав'язала навколо талії, та окулярами-авіаторами.

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Світлини зірки під час візиту до Джорджії вмить з'явилися на фан-акаунтах акторки у соціальних мережах, адже шанувальники не могли не втратити нагоди зробити фото із зіркою.

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Нагадаємо, що 17-річна названа донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, Захара, цьогоріч стала студенткою і вступила до приватного гуманітарного жіночого коледжу в Атланті, штату Джорджія, - Spelman College. Навчальна установа вважається найкращим афроамериканським коледжем в Америці.

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