Анджеліна Джолі без макіяжу у балахонистому вбранні зі сльозами відправила доньку до коледжу

Як турботлива мама Анджеліна Джолі напередодні зустрілася із віцепрезидентом Коледжу Спелман Деріл Голоман і особисто привезла 17-річну доньку Захару до навчального закладу.

Пізніше у Мережі з'явилося відео з акторкою, де вона постає у зовсім простому, як для всесвітньо відомої зірки, образі. До коледжу знаменита мама приїхала з хвостиком у чорному балахонистому вбранні – штанах та блузці та у босоніжках на платформі.

У відео Джолі поділилася враженнями від того, що старша донька вступила до коледжу:

"Я зараз плакатиму… Я ще не плакала, тримала себе в руках", - поділилася емоціями Анджеліна.

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Коли ж її запитали, "як воно, бути мамою Спелман?" Джолі чесно зізналася: "Я щаслива, я дуже щаслива". Певно, зіркова мама мріяла, щоб її донька навчалася саме в цьому коледжі.

Зазначимо, що у Анджеліни Джолі та її ексчоловіка Бреда Пітта шестеро дітей - сини Меддокс, Пакс і Нокс. Дочки Захара, Шайло і Вів'єн. Усі носять прізвище Джолі-Пітт , хоча лише троє – Шайло, Нокс і Вів’єн є біологічними дітьми Анджеліни та Бреда Пітта. У грудні 2005 року Пітт подав документи на усиновлення Меддокса і Захара, і 19 січня 2006 року каліфорнійський суд задовольнив його прохання.

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