Анджеліна Джолі, Мадонна та Арнольд Шварценеггер: світові знаменитості підтримали українців

Артисти відреагували на вторгнення Росії в Україну.

24 лютого, о п'ятій ранку російські війська вторглися на територію України.

На території країни відбуваються бойові дії. До лав територіальної оборони ЗС України вступають українські знаменитості. Так, захищати Україні від окупантів добровольцями пішли Андрій Хвильнюк, Олександр Ярмак, Ігор Кондратюк, Тарас Тополя.

Інші українські артисти підтримують воїнів. Світові знаменитості у такі тяжкі для України часи також відреагували на вторгнення Росії в Україну.

Анджеліна Джолі

Американська акторка однією з перших підтримала українців. Вона написала, що разом із колегами з ООН у справах біженців зосереджена на тому, аби допомогти.

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я разом із моїми колегами зосереджена на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що незрозуміло, що буде далі, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити", - написала в Instagram акторка.

Анджеліна Джолі підтримала Україну / instagram.com/angelinajolieofficial

Арнольд Шварценеггер

Голлівудський актор також висловив слова підтримки українцям. Він написав, що не фахівець із зовнішньої політики, тому не аналізуватиме ситуацію. Втім, Шварценеггер зазначив, що підтримує українців.

"Мої думки з українським народом. Мене попросили зробити декілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини повинні продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на землі — про трагедію, яка зламала наші серця, і мужність українського народу, що надихнув нас. Я не фахівець із зовнішньої політики, тому залишу аналіз розумнішим людям, ніж я. Я знаю, як це рости після війни, в окупованій країні, і я знаю, що у війні та її наслідках ніхто не перемагає. Усі страждають. Я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і своєю людяністю перед цим жахом. Нехай благословить вас Бог", - написав Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер підтримав Україну / instagram.com/schwarzenegger

Майлі Сайрус

Співачка написала, що вона була шокована, коли дізналась про вторгнення Росії в Україну. Вона переконана, що цю війну треба негайно припинити, адже люди не повинні гинути. Також Майлі Сайрус написала, що підтримує українців.

"Цього ранку було несамовито прокидатися від звісток про вторгнення в Україну. Цей конфлікт може призвести до ще більшої кількості смертей, ще однієї кризи з біженцями, коли так багато людей були змушені покинути свої будинки, і я солідарна з усіма в Україні, хто постраждав від цього нападу, і з нашою світовою спільнотою, яка закликає до негайного припинення цього насильства", - написала співачка.

Майлі Сайрус підтримала Україну

Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Зіркове подружжя вирішило надати благодійну допомогу. Вони збирають мільйон доларів для українських біженців. Вони закликали своїх фанів зі всього світу допомогти українцям.

"За 48 годин незліченна кількість українців були змушені втекти зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту", - написало подружжя на своїй сторінках в Instagram.

Вєра Фарміга

Відома американська акторка родом з України не могла осторонь спостерігати за тим, що відбувається в країні, де вона народилась. Вєра закликала своїх підписників долучитися до збору коштів для українців. Також вона розмістила на своїй сторінці в Instagram фото з зображенням прапору України, а під ним написала Гімн.

"Як ви можете підтримати Україну? Можете задонатити кошти", - написала акторка.

Міша Коллінз

Відомий актор зазначив, що в нього не вкладається в голові те, що люди 2022 року можуть воювати. Пізніше він опублікував пост українською мовою, де зазначив, що підтримує українців.

"Як це сталося, що 2022 року людство може вигадати, як створити безпілотні автомобілі та годинники, які б вимірювали рівень O2 у крові, але ми так і не зрозуміли, як припинити вбивати одне одного в жорстоких війнах? Україно, наші серця розриваються за тебе. Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу", - написав він на сторінці в Instagram.

Міша Коллінз підтримав Україну / instagram.com/misha

Мадонна

Співачка підтримує президента України Володимира Зеленського, а Путіна – порівнює з Гітлером. Знаменитість написала, що безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинно зупинитися.

"Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх! Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити", - написала співачка.

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