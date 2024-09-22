Анджеліна Джолі набила з 16-річною донькою від Пітта спільне тату і пояснила його значення

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі набила з 16-річною донькою від колишнього чоловіка Бреда Пітта спільне татуювання.

Зокрема, на тілі артистки та Вів'єн тепер красується напис Stay Gold. Як поділилася Джолі, татуювання має особливе для них значення. Вони набили тату, коли разом готували бродвейську виставу The Outsiders.

"Я набила Stay Gold разом із моєю донькою Вів, коли працювала над The Outsiders. Це тату багато що значить як для нас окремо, так і разом", - поділилася артистка виданню CR Fashion Book.

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі говорить, що татуювання пов'язують її не лише з Вів'єн, а й з іншими дітьми. В артистки є тату у вигляді пташки, яку також набивали й інші спадкоємці зірки.

"Є також пташка, яка мене об'єднує з деякими з моїх дітей, яка є особистою для нас", - додала зірка.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наразі Анджеліна Джолі представляє фільм "Марія", де вона зіграла головну роль. Під час прем'єри стрічки на кінофестивалі TIFF у Канаді зірка Голлівуду неочікувано засвітилася з російським актором, який підтримує анексію Криму та підігрує пропаганді РФ.

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