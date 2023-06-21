Анджеліна Джолі показала наслідки вторгнення Росії до України та розповіла про біженців

Знаменитість закликала допомагати людям, які через війну були змушені покинути свої домівки.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі показала наслідки російського вторгнення до України та розповіла про людей, які були змушені через війну покинути свої домівки.

Зокрема, знаменитість зробила допис в Instagram у Всесвітній день біженців, аби привернути увагу світу до цього. В добірці світлин акторка показала дівчинку з Бучі, де загарбники під час окупації творили звірства. Маленька жителька населеного пункту позувала у вишиванці та тримала в руках іграшки.

Також Джолі показала світлини села Афанасіївка Миколаївської області. На знімку були зображені українці, які в рятувальних жилетах пливли на надувних човнах, рятуючись від затоплення, що почалося через підрив окупантами Каховської ГЕС.

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"Біженці — це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на Землі. Вони заслуговують нашої поваги. В цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які є біженцями", - написала акторка.

В добірці світлин Джолі також показала сумні кадри з Палестини, Сирії, Бангладеш та Південного Судану.

Нагадаємо, коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, голлівудська акторка підтримала українців. Торік навесні Анджеліна Джолі приїздила до Львова, де зустрілася з вимушеними переселенцями та в бомбосховищі ховалася від російських ракет.

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