Анджеліна Джолі показала рани на тілі після того, як її побив Бред Пітт

Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі подала до суду на ФБР через припинення розслідування сімейного скандалу з Бредом Піттом, який стався на борту їхнього приватного літака 2016 року.

Джолі нібито навіть додала докази того, що Бред Пітт дійсно підіймав на неї руку. Так, у Мережі з'явилися фотографії, які акторка надіслала ФБР, на яких у подряпинах та синцях зображені її рука та лікоть.

Revealed: Angelina Jolie's bruises 'from private jet fight with Brad Pitt' https://t.co/BQQDQoYTjg — Daily Mail US (@DailyMail) August 19, 2022

Ці травми Анджеліна отримала під час польоту з ексчоловіком Бредом Піттом та їхніми шістьма дітьми – родина летіла приватним літаком з Ніцци, Франція, до США. Там між Анджеліною та Бредом сталася сварка.

Згідно з поліцейським звітом, Пітт перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він відвів Джолі до туалету, де "схопив її за голову, потряс нею", а також тряс її за плечі, коли вони сперечалися через одного зі своїх дітей. Коли подружжя повернулося до дітей, один з них, у звіті не вказане ім'я, запитав у Джолі, чи все гаразд. Натомість відповів Пітт: "Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю сім’ю, вона божевільна". Коли ж один з дітей спробував заступитися за маму, Бред кинувся до дитини. Джолі схопила його за шию і в цей момент він її штовхнув, у результаті чого акторка отримала травму руки, спини та ліктя, пише DailyMail.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

В інший момент під час польоту, згідно з першим звітом ФБР, Джолі сказала, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

Позов, який Джолі подала до бюро, спрямований на те, щоб ФБР оприлюднило інформацію про розслідування бійки.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

У своєму остаточному звіті про розслідування Департамент у справах дітей і сім'ї округу Лос-Анджелес дійшов висновку, що Пітт, який раніше зізнався, що має проблеми з алкоголем , не чинив фізичного насильства ані над одним зі своїх дітей. ФБР також звільнило Пітта від будь-яких правопорушень.

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