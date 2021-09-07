Анджеліна Джолі розповіла про домагання Вайнштейна: "Бред Пітт мене не підтримав"

Ексчоловік й надалі продовжував працювати з ґвалтівником.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нещодавно заявила, що боялася за дітей у шлюбі з Піттом, розповіла про домагання продюсера Гарві Вайнштейна.

Акторка в інтерв'ю виданню The Guardian зізналася, що вперше відчула до себе неповагу в індустрії кіно, коли брала участь у зніманнях фільму "Мінливості кохання".

Продюсером кінострічки був Гарві Вайнштейн, якого ще 2020 року засудили за зґвалтування до тюремного ув'язнення на 23 роки. Джолі розповіла, що їй пощастило, адже вона зуміла втекти. Хоча їй боляче це згадувати, та вона не хоче вдаватися в подробиці сексуальних домагань, які пережила.

"Це було зловживання правами. Це було не дозволено, це було те, від чого я повинна була втекти. Я трималася якомога далі та попереджала про нього людей", - зізналася акторка.

Тоді ще Джолі була в шлюбі зі своїм першим чоловіком Джонні Лі Міллером. Він підтримав акторку та розповідав всім своїм колегам про те, що дівчатам не варто залишатися наодинці з Вайнштейном.

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Однак, Бред Пітт, якому зірка також розповіла про цей неприємний інцидент, не підтримав її. Актор працював з Вайнштейном та активно знімався у фільмах, над якими працював ґвалтівник.

Окрім цього, Пітт особисто звертався до Вайнштейна та просив його виступити продюсером у своєму фільмі.

"Ми посварилися через це. Звичайно, було боляче", - розповіла Джолі.

Зауважимо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі виховують шестеро дітей: рідних 14-річну Шайло та 12-річних близнюків Вів’єн і Нокс, а також трьох всиновлених — 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса та 16-річну Захару.

Нагадаємо, Гарві Вайнштейн сексуально домагався щонайменше 50 жінок відомих і не дуже, й серед них була акторка Гвінет Пелтроу. Зірка поділилася, що тоді за неї заступився Бред Пітт, з яким вони зустрічалися. Актор погрожував вбити Вайнштейна, якщо він ще раз образить Гвінет.

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