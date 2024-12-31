Анджеліна Джолі і Бред Пітт через вісім років офіційно розлучилися: як колишні поділили майно

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися.

Так, ще вісім років тому артистка подала на розлучення з чоловіком, вказавши причиною "непримиренні розбіжності". І ось нарешті шлюб експодружжя офіційно розірвали, про що адвокати Джолі повідомили виданню People. Колишні закохані дійшли згоди в юридичних питаннях і оформили розлучення 30 грудня.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона та діти залишили все майно, яке вони ділили з містером Піттом, і відтоді вона зосередилася на пошуку миру та зцілення для своєї сім'ї", - коментує Джеймс Саймон, адвокат Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

До слова, актори багато років судилися через опіку над дітьми та поділ спільного майна. Раніше Бред Пітт відмовився претендувати за право 50% опікунства. Наразі ж актор віддав все їхнє з Анджеліною Джолі спільне майно на користь дітям та колишньої дружини.

"Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але відчуває полегшення, що ця одна частина закінчилася", - додає адвокат.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто зі світових та українських зірок розлучився 2024-го.

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