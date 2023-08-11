Анджеліна Джолі та Бред Пітт "помирилися" після семи років судових суперечок

Колишнє голлівудське подружжя, Анджеліна Джолі та Бред Пітт, нарешті звершило всі судові суперечки.

Після семи років боротьби за опіку над дітьми екси все ж дійшли компромісу. Окрім того, Бред та Анджеліна змогли вирішити питання щодо права власності на виноробню Château Miraval у Франції, частину якої, за словами актора, його колишня навмисно продала російському олігарху.

Як повідомляє видання In Touch Weekly, Джолі сама вирішила припинити розбірки з Піттом, адже в якийсь момент просто ризикувала розоритися.

"Вони витратили стільки грошей на ці судові баталії, включно з боротьбою за опіку, і Енджі врешті-решт могла розоритися, тому було б розумно скоротити її втрати. Це величезна перемога для Бреда", - повідомив журналістам інсайдер.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Як додав інсайдер, переговори для пари "були болісними" . Очікується, що Анджеліна збереже опіку над трьома неповнолітніми дітьми, але Бред матиме право бачитися з ними. Але своєю чергою актор повинен буде відшкодувати 250 мільйонів доларів за повний контроль над Miraval.

"Проте він розповідає друзям, що справді виграв. Він втратив стільки часу зі своїми дітьми, але ніколи не пізно відновити ці стосунки. Принаймні Miraval буде повністю його — і він нарешті зможе жити далі", - поділився інсайдер.

Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Новина про розрив найвідомішої пари Голлівуду приголомшила світ 2016 року. Тоді акторка виступила зі звинуваченнями в бік свого чоловіка і заявила, що під час їхньої сімейної подорожі на приватному літаку Пітт випив і був агресивним до неї та дітей. За словами Джолі, Пітт поводився грубо й застосовував фізичну силу проти неї, а також ударив їхнього названого сина Меддокса.

У вересні того ж року пара розійшлася, а акторка попросила суд визнати її єдиною опікункою їхніх шести дітей. У квітні 2019 року Джолі й Пітт офіційно розлучилися, але продовжили судитися через опіку над дітьми та виноробню.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Протягом семи років пара подавала позови одне на одного до суду. Джолі звинувачувала Пітта у знущанні з дітей, водночас він заперечував будь-які насильницькі дії в бік нащадків.

Нагадаємо, що пара була разом 11 років, а офіційний шлюб уклала лише 2014 року. Також Бред та Анджеліна мають шістьох спільних дітей - синів Меддокса, Пакса й Нокса, а також доньок Захару, Шайло і Вів'єн.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також: