Анджеліна Джолі у французькому глянці висловила захоплення українцями: "Неймовірна сила"

Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі дала інтерв'ю французькому глянцю Madame Figaro.

У інтерв'ю Анджеліна Джолі згадала свою нещодавню поїздку до України.

Вона зізналася, що залишилася під враженнями від подорожі до нашої країни, і ще більше її приголомшили українці – їхня стійкість та сила духу: "Я на власні очі бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не лише виживають у цій ситуації війни, а й захищають оточуючих", - сказала Джолі.

Анджеліна Джолі / Фото: Фото Наталки Волосацької/ТСН

Також зірка заговорила й про свою стурбованість екологією. Джолі зазначила, що раніше обожнювала літати, втім, з часом подорожі літаком вона скоротила до мінімуму і здійснює лише дуже важливі перельоти:

"Я не претендую на приклад досконалості в екології, навіть якщо працюю над покращенням цієї справи. Раніше, наприклад, я багато літала і мені це подобалося. Це в минулому. Сьогодні я виконую лише цільові польоти, тобто необхідні, корисні польоти з поважних причин. Я гуманіст, звичайно, але передусім інтернаціоналіст. Я вважаю, що весь світ має об'єднатися, щоб краще поважати та допомагати одне одному", - сказала Джолі.

Нагадаємо, 30 квітня в одній з кав'ярень Львова помітили голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка також є послом доброї волі ООН у справах біженців.

Після цього знаменитість вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську. Та навіть під час повітряної тривоги бігла в укриття.

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів

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