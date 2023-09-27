Анджеліна Джолі у зефірній сукні з балонами фарби у руках позувала для фотографа Зеленської

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі потішила шанувальників неочікуваною яскравою фотосесією для нового випуску американського Vogue.

Кадри з зіркою робила знаменита американська фотографиня Енні Лейбовіц. Саме вона минулоріч фотографувала першу леді України Олену Зеленську для цього видання.

На яскравих знімках Джолі позує у ніжно-рожевій, зефірній сукні, при цьому тримає у руках балони з фарбою. Також фани побачать акторку у сукні-льолі золотистого кольору, яку вона доповнила оксамитовою накидкою.

Анджеліна Джолі для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Анджеліна Джолі для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Зазначимо, що у фотосеті разом з Джолі взяла участь її названа донька, 18-річна Захара Джолі-Пітт.

Анджеліна Джолі для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Під час знімань Анджеліна позувала в одязі власного бренду Atelier Jolie. Як зазначила Джолі, вона хоче, аби її ательє першою чергою було простором для співпраці з людьми з різних країн, зокрема для біженців. Як відомо, протягом 20 років Анджеліна Джолі обіймала посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Та у грудні 2022 року залишила свій пост. Тим не менш артистка пообіцяла, що продовжить опікуватися біженцями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Анджеліна Джолі взяла до себе на роботу свою 15-річну доньку Вів'єн Джолі-Пітт і розповіла, чим дівчина займатиметься.

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