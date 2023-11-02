Анджеліна Джолі вдруге підтримала Сектор Гази і назвала його "могилою масового поховання"

Зірка засудила дії Ізраїлю та розкритикувала членів світових організацій.
Голлівудська акторка та експосол доброї волі ООН Анджеліна Джолі стала на захист палестинців, звинувачуючи Ізраїль у перетворенні Сектору Гази в братську могилу просто неба.
У своєму Instagram знаменитість запевняє, що мільйони палестинських жителів були безпідставно вбиті Ізраїлем. Зірка розгнівалася, що 40% вбитих становлять діти. Ситуацію вона прирівняла до вˈязниці та масового поховання, а палестинців назвала заручниками.
"Це навмисне бомбардування населення, яке потрапило в пастку, якому нікуди втекти. Сектор Гази був вˈязницею просто неба майже два десятиліття і швидко перетворюється на масове поховання. 40% убитих – невинні діти. Вбивають цілі родини", – написала Джолі.
Також знаменитість наголосила на тому, що світові лідери ніяк не докладають зусиль до припинення вогню й стають на заваді Раді Безпеки ООН нав'язати рішення обом сторонам.
"Поки світ спостерігає за активною підтримкою багатьох урядів, мільйони палестинських цивільних жителів – дітей, жінок, сімей – піддаються колективному покаранню та дегуманізації. Вони позбавлені їжі, ліків і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву",– гнівно висловилася акторка.
За словами знаменитості, перешкоджаючи міжнародному праву, світова спільнота стала співучасниками злочинів Ізраїлю.
"Відмовляючись вимагати припинення вогню в гуманітарному порядку та блокуючи Раду безпеки ООН від навˈязування її обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", – додала громадська діячка.
Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Анджеліни Джолі Бред Пітт оприлюднив лист від російського магната до Джолі. Його електронний варіант актор використав у судовому розслідуванні на підтвердження змови ексдружини та російського магната.
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