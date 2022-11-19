Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта з дівчиною, молодшою від нього на 30 років

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відреагувала на нові стосунки ексчоловіка Бреда Пітта із 29-річною фітнес-тренеркою Інес де Рамон.

Поки увесь Голлівуд обговорює нещодавнє побачення Пітта з молодшою на 30 років дівчиною, Джолі вирішила зосередитися на власних справах. Як повідомляє інсайдер виданню Hollywood Life, Джолі не хоче звертати увагу на походеньки колишнього чоловіка.

"У неї зараз стільки справ із дітьми, що вона просто не встигає за всіма їхніми розкладами. Крім того, її робота з ООН з захисту біженців потребує постійної уваги, адже у світі так багато людей у ​​кризі. Вона дуже зайнята, тому, коли йдеться про Бреда, якщо це не пов'язано з їхніми дітьми або юридичними питаннями, вона не приділяє цьому час", - зазначив інсайдер з оточення Джолі.

Зазначимо, що зараз Анджеліна Джолі та Бред Пітт зустрічаються переважно у суді. Адже експодружжя й досі не може досягнути компромісу щодо опіки над дітьми. Нещодавно зірка звинуватила колишнього чоловіка у сімейному насильстві. За словами Джолі, під час сумнозвісного польоту на приватному літаку 2016 року Пітт вдарив одного з дітей, а коли вона намагалася заступитися за дитину - Бред травмував й її.

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