Анджеліна Джолі влаштувала 15-річну доньку від Бреда Пітта на роботу

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі влаштувала 15-річну доньку Вів'єн Джолі-Пітт на роботу.

Як повідомляє видання Page Six, дівчина працюватиме помічницею зіркової мами. Молодша донька допомагатиме Джолі ставити бродвейську виставу "Аутсайдери".

"Вів нагадує мені мою маму тим, що не прагне бути в центрі уваги, а підтримує інших творчих особистостей. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", - поділилася акторка.

Вів'єн Джолі-Пітт / Фото: Associated Press

Видання стверджує, що Вів'єн Джолі-Пітт захопилася романом Сьюзан Гінтон "Аутсайдери" після того, як особисто зустрілася з письменницею. Тим часом саму Анджеліну Джолі зустріч із Гінтон надихнула на створення мюзиклу та стати продюсеркою вистави на Бродвею. Також зазначається, що акторка хоче, аби цільовою аудиторією шоу стала молодь.

"Вона хоче переконатися, що команда слухає та працює з молодими людьми на кожному кроці, і що їхні голоси є лідером у втіленні цієї постановки в життя на Бродвею", - розповіли джерела про задум Джолі.

Нагадаємо, нещодавно судова тяганина між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом закінчилася. Колишнє подружжя через сім років після розлучення вирішило всі питання щодо опіки над дітьми та прав власності на виноробню.

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