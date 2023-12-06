Анджеліна Джолі вперше розповіла про параліч, який в неї з'явився після розлучення з Бредом Піттом

Зірка зізналася, що розрив з ексчоловіком позначився на її здоров'ї.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше відверто розповіла, як її життя змінило скандальне розлучення з Бредом Піттом.

Артистка чесно зізналася, що розрив з ексчоловіком серйозно позначився на її здоров'ї. Так, за словами Джолі, у неї на тлі стресу виник параліч Белла. Окрім того, поділилася Джолі, вона втратила себе:

"Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла (параліч лицьового нерва – прим.ред). Я не відчуваю, що я була сама собою протягом десятиліття певним чином. От у що я не хочу вникати", – сказала Джолі в інтерв'ю Wall Street Journal.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Окрім того, зізналася зірка, після розлучення вона замислилася над тим, щоб завершити акторську кар'єру і виїхати з США разом зі своїми дітьми до Камбоджі, де в неї є маєток. Втім, зізналася артистка, поки вона цього не може зробити через судову тяганину, яка досі триває з Піттом.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

"Це частина того, що сталося після мого розлучення. Я втратила можливість жити і мандрувати так само вільно. Я виросла у досить дрібному місці. З усіх місць у світі Голлівуд не є здоровим", - поділилася Анджеліна.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Розповіла Джолі й про те, що після розлучення її коло спілкування значно звузилося. Наразі вона багато часу проводить зі своїми дітьми, а своїми друзями називає біженців, яким протягом багатьох років опікується:

"Я зрозуміла, що мої найближчі друзі - біженці. Напевно, четверо із шістьох людей, з якими я близько спілкуюся - це жінки, які пережили війну та конфлікт", - поділилася зірка.

Нагадаємо, тим часом діти Анджеліни Джолі оголосили війну батьку Бреду Пітту. Так, його названа донька Захара публічно відмовилася від його прізвища, а син Пакс взагалі назвав батька "негідником" і "підлою людиною".

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