Анджеліна Джолі вперше за тривалий час показалася на публіці з 16-річним сином – копією Бреда Пітта

Американська акторка Анджеліна Джолі вперше за тривалий час з'явилася на публіці з сином від ексчоловіка, голлівудського актора Бреда Пітта.

Зазвичай 16-річний Нокс уникає публічності. Однак цього разу юнак зробив виняток. Він разом із зірковою мамою відвідав церемонію вручення нагород Governors Awards, де залюбки позував перед об'єктивами фотокамер.

Анджеліна Джолі з сином Ноксом / Фото: Associated Press

На червоний хідник Анджеліна Джолі одягнула довгу сукню в бежевих відтінках, тим часом Нокс обрав класичне вбрання – чорний офіційний костюм, білу сорочку та метелик.

Анджеліна Джолі з сином Ноксом / Фото: Associated Press

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт виховують трьох спільних біологічних дітей – 18-річну Шайло та 16-річних двійнят Вів'єн та Нокса. Син та донька зовні неабияк схожі на зіркових батьків. У Мережі часто порівнюють фото та дивуються, що діти Джолі та Пітта мають такий вигляд, немов вони їхня точна копія. Також колишнє подружжя виховує названих синів Меддокса та Пакса і доньку Захару.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час показала свого 15-річного сина. Артистка просто приголомшила, як Веніамін змінився до невпізнання.

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