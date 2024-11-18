Анджеліна Джолі вперше за тривалий час показалася на публіці з 16-річним сином – копією Бреда Пітта

Артистка відвідала з Ноксом світський захід.
Американська акторка Анджеліна Джолі вперше за тривалий час з'явилася на публіці з сином від ексчоловіка, голлівудського актора Бреда Пітта.
Зазвичай 16-річний Нокс уникає публічності. Однак цього разу юнак зробив виняток. Він разом із зірковою мамою відвідав церемонію вручення нагород Governors Awards, де залюбки позував перед об'єктивами фотокамер.
На червоний хідник Анджеліна Джолі одягнула довгу сукню в бежевих відтінках, тим часом Нокс обрав класичне вбрання – чорний офіційний костюм, білу сорочку та метелик.
Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт виховують трьох спільних біологічних дітей – 18-річну Шайло та 16-річних двійнят Вів'єн та Нокса. Син та донька зовні неабияк схожі на зіркових батьків. У Мережі часто порівнюють фото та дивуються, що діти Джолі та Пітта мають такий вигляд, немов вони їхня точна копія. Також колишнє подружжя виховує названих синів Меддокса та Пакса і доньку Захару.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час показала свого 15-річного сина. Артистка просто приголомшила, як Веніамін змінився до невпізнання.
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