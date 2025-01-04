Анджеліна Джолі вперше за тривалий час показалася з 19-річною донькою, яка відреклася від Пітта

Акторка відвідала світський захід і виборола нагороду.
Американська акторка Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку 36-го міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгз.
Перед об'єктивами папараці вона позувала не одна. Разом з нею на публіку вперше за тривалий час вийшла Захара – її 19-річна названа донька, яка декілька років тому відмовилася від прізвища батька Бреда Пітта.
Сімейство для кінофестивалю обрало вишукані сукні. Анджеліна приміряла довге шовкове чорне вбрання свого бренду, а Захара – біле мереживне без рукавів. Також під час події 49-річна Джолі продемонструвала свою нову зачіску з чубчиком.
Також на червоній доріжці поруч з акторкою була її зіркова хрещена мати – акторка Жаклін Біссет. Щасливі знаменитості залюбки попозували в обіймах під час рідкісної публічної зустрічі.
Ба більше, у Палм-Спрінгз артистка виборола премію Desert Palm Achievement Award. Вона дісталася зірці за роль грецької оперної співачки Марії Каллас у драмі "Марія".
До слова, кінофестиваль для Анджеліни Джолі став першим публічним виходом після того, як їй вдалося остаточно поставити крапку у стосунках з ексчоловіком Бредом Піттом. Нагадаємо, зірки офіційно розлучилися лише після восьми років ворожнечі й уже поділили майно.
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