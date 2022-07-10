Анджеліна Джолі з 16-річною донькою відірвалися на концерті Maneskin у Римі – відео

Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі встигає і роботою займатися, і приділити час своїм дітям.

Так, Анджеліна Джолі разом з 16-річною донькою Шайло була помічена на концерті італійського гурту Maneskin у Римі у суботу, 9 липня.

Ймовірно, зараз голлівудська акторка вирішила більше часу приділяти своїм дітям, яких у неї шестеро, та глибше цікавитися їхніми інтересами. Судячи з фото і відео, які з'явилися у соцмережах, Джолі й самій подобається творчість Maneskin.

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Протягом концерту вона гучно аплодувала, підтанцьовувала та, навіть, підспівувала. Зазначимо, що на тому ж концерті соліст Maneskin Даміано Давид зі сцени послав російського президента Путіна на три літери.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Анджеліна Джолі приїздила до України, аби зустрітися з українськими переселенцями та підтримати їх. Артистку заскочили у Львові в одній з кав'ярень. Далі вона вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто.

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів

Окрім того, зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську. Та навіть під час повітряної тривоги бігла в укриття.

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