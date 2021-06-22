Анджеліна Джолі з покритою головою відвідала табір біженців в Буркіна-Фасо

Акторка прибула до Африки як посол доброї волі ООН.

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, попри обурення рішенням суду у справі щодо опіки над дітьми, вирішила відволіктися від справ шлюборозлучних і вирушила до Західної Африки.

Так, зірка прибула до Буркіна-Фасо як посол доброї волі ООН, де відвідала табір біженців, в якому переховуються тисячі малійців, які втекли від насильства в своєму регіоні.

Для свого візиту знаменитість обрала чорну довгу сукню та покрила голову напівпрозорою хусткою відтінку хакі.

Associated Press

Приїзд акторки був приурочений до Всесвітнього дня біженців, який вона відзначає щороку. Саме про це вона заявила у своїй промові перед місцевими жителями.

Associated Press

"Я відзначаю цей день щороку протягом 20 років з біженцями в різних країнах. Але я ніколи так не турбувалася про становище осіб-втікачів у всьому світі, як сьогодні. Правда в тому, що ми не робимо і половини того, що могли б і повинні зробити, щоб знайти рішення, які дозволяють біженцям повернутися додому, або підтримат країни, які їх приймають, такі як Буркіна-Фасо. Протягом багатьох років вони самостійно несуть на собі тягар гуманітарної допомоги, необхідної для забезпечення базової підтримки і захисту", - зауважила зірка під час свого виступу.

Зауважимо, що зірка тривалий час займається благодійністю, намагаючись привернути увагу громадськості саме до проблем біженців.

Нагадаємо, це не перший візит Анджеліни Джолі до таборів біженців. Не так давно акторка побувала у Венесуелі, де відвідала табір біженців-мігрантів, які постраждали від економічної і гуманітарної кризи у країні, а також поспілкувалася із президентом Колумбії Іваном Дуке.

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