Анджеліна Джолі заговорила про поранених та вбитих дітей в Україні

Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі звернула увагу на потреби дітей, які стали жертвами війни.

На сторінці в Instagram Анджеліна Джолі розмістила пост, у якому зазначила, що вже 2/3 частини дітей з України були вимушено переміщені. Зірка зазначила, що від початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого щонайменше 277 дітей було вбито і 456 поранено.

Джолі розповіла підписникам, що в Україні внаслідок атак було пошкоджено та знищено щонайменше 256 закладів охорони здоров'я і більше ніж 1800 шкіл.

У своєму пості Анджеліна Джолі також зауважила, що найбільші наслідки війни несуть діти. У всьому світі діти становлять 30% населення, але, також, становлять 41% усіх вимушено переміщених осіб:

"Спільні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних проявів травми, мають задовольняти не лише потреби дітей в Україні, а й Афганістані, Ємені та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються набагато нижче рівня, достатнього для задоволення потреб дітей. Місцеві організації та організації, очолювані громадою, впроваджують нові способи підключення дітей до інструментів для навчання та харчування для зростання, щоб допомогти захистити їх від найгірших наслідків цієї війни, але глобальна гуманітарна відповідь може і повинна бути сильнішою, щоб забезпечити це покоління дітей ресурсами, необхідними для початку лікування", - наголосила Джолі.

Нагадаємо, 30 квітня в одній з кав'ярень Львова помітили голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка також є послом доброї волі ООН у справах біженців.

Після цього знаменитість вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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