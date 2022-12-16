Анджеліна Джолі залишає посаду спеціальної посланниці ООН у справах біженців

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі повідомила, що залишає посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Більше 20 років зірка присвятила співпраці з організацією, але вирішила відтепер приділяти увагу ширшому колу гуманітарних питані, які не входять до інтересів ООН. Про це повідомила Джолі у спільній заяві з УВКБ ООН.

Фото: Associated Press

"Найближчими роками я продовжуватиму робити все, що в моїх силах, для підтримки біженців та інших переміщених осіб. Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час працювати по-іншому, безпосередньо взаємодіючи з біженцями та місцевими організаціями та підтримуючи їхні виступи на захист рішень", - сказала Анджеліна.

Фото: Associated Press

В ООН із порозумінням поставилися до бажання акторки піти з посади та подякували їй за плідну співпрацю.

"Ми вдячні їй за десятиліття роботи, за її прихильність та те, що вона зробила для біженців та людей, змушених рятуватися втечею. Після тривалої та успішної співпраці з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити свою участь та підтримую її рішення. Я знаю, що справа біженців залишиться близькою її серцю, і я впевнений, що вона з такою ж пристрастю і увагою ставитиметься до ширшого гуманітарного профілю. Я сподіваюся на нашу подальшу дружбу", - сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

Зазначимо, що Анджеліна Джолі розпочала співпрацювати з ООН як посланниця доброї волі 2001 року. Через 11 років, 2012 року, акторку було призначено спеціальною посланницею у справах біженців.

Фото: Associated Press

Читайте також: