Анджеліна Джолі знову засвітилась з The Weeknd

Анджеліна Джолі знову засвітилась з The Weeknd

Їх помітили в одному з ресторанів Санта-Моніки.

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яка нещодавно розповіла про домагання Вайнштейна, папараці знову неочікувано заскочили на побаченні разом зі співаком The Weeknd.

Так, пару помітили в одному з ресторанів Санта-Моніки. Як пише Daily Mail, у суботу, 25 вересня, знаменитості прибули до закладу окремо, але через дві години вийшли вже звідти разом.

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Акторка швидко сіла до автівки співака. Після цього, вони, ймовірно, вирушили до особняка The Weeknd.

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Зазначимо, плітки про ймовірний роман 46-річної Анджеліни Джолі та 31-річного The Weeknd з'явились вже давно. Декілька разів їх бачили разом у неформальній обстановці. Проте, зірки не підтверджують ці плітки.

Також деякі стверджують, що, ймовірно, вони обговорювали лише ділові питання, адже співак вже давно планує знятися у фільмі.

Зауважимо, раніше The Weeknd зустрічався з супермоделлю Белою Хадід і популярною співачкою Селеною Гомес. Натомість Анджеліна Джолі тричі була заміжньою за відомими акторами.

Нагадаємо, нещодавно бойфренд Маші Гойї освідчився їй під час знімань "Вечірнього кварталу". Новий коханий зірки молодший від неї на три роки.

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