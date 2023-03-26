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Анджеліну Джолі у лаконічному образі заскочили на зустрічі з відомим мільярдером

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Анджеліну Джолі у лаконічному образі заскочили на зустрічі з відомим мільярдером

Фото: Associated Press

Знаменитості спілкувалися за ланчем.

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили у компанії 44-річного еколога Девіда Маєра де Ротшильда, спадкоємця відомої родини мільярдерів та банкірів. 

Зірка кіно та дослідник довкілля зустрілися за ланчем у ресторані Nobu у Каліфорнії. За розмовою вони провели близько чотирьох годин. Під час виходу з закладу Анджеліну та Девіда заскочили папараці. 

Для виходу акторка обрала лаконічну чорну сукню максі з вирізами на талії та гостроносі туфлі на підборах. 

Однак, до розчарування шанувальників акторки, зустріч була скоріш ділового характеру. Подейкують, що Анджеліна та Девід обговорювали новий проєкт, пов'язаний з екологією. 

Зазначимо, що після розлучення з Бредом Піттом Анджеліна Джолі зосередила на дітях та своїй громадській діяльності, а не на стосунках. А ось актор, схоже, щасливий зі своєю новою обраницею Інес де Рамон та навіть познайомив її зі своїми дітьми.

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Дата публікації
Перегляди
666
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