Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з відомим американським співаком – ЗМІ

Зірки разом провели вечір у ресторані.

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яка днями відвідала табір біженців у Африці як посол доброї волі ООН, папараці неочікувано заскочили на побаченні разом зі співаком The Weeknd.

Так, пару помітили біля італійського ресторану в Лос-Анджелесі. Як пише видання The Sun, зірки годинами сиділи за вечерею у закладі, з якого потім вийшли окремо, щоб не викликати жодних підозр.

Однак про що розмовляли знаменитості невідомо. Ймовірно The Weeknd отримував від Анджеліни Джолі настанови щодо його нової ролі у серіалі від телеканалу HBO.

Зауважимо, раніше The Weeknd зустрічався з супермоделлю Белою Хадід і популярною співачкою Селеною Гомес. Натомість Анджеліна Джолі тричі була заміжньою за відомими акторами. З останнім чоловіком Бредом Піттом, зірка розлучилася декілька років тому. Пара виховувала шістьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі розповіла як розлучення з Піттом вплинуло на її кінокар'єру. Зірка зізналася, що стало причиною її відмови від режисури.

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