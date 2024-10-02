Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим на майже 10 років відомим репером

Американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з британським репером Akala, який молодший за неї на дев'ять років.

Приводом для таких пліток стали спільні появи пари на публічних заходах. До слова, днями в Анджеліни Джолі минула вечірка, що стосувався її власного бренду Atelier Jolie. На події був присутній і Akala. Він засвітився на світлинах, що були опубліковані у фотоблогу Atelier Jolie.

Репер Akala на заході Анджеліни Джолі / Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

Що цікаво, Анджеліну Джолі та Akala незадовго до цього заходу теж бачили разом. Акторка представляла на Нью-Йоркському кінофестивалі фільм "Марія", де вона грає головну роль. Репер під час прем'єри тоді приєднався до Джолі.

Загалом, як пише Daily Mail, подейкують, що пара понад рік приватно зустрічається. Про це почали говорити ще в травні минулого року, коли Akala приєднався до Джолі та її дітей на літературному фестивалі в Ямайці. Вже через шість місяців їх заскочили за вечерею.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Утім, інсайдер видання People має іншу інформацію. Зазначається, що акторка та репер просто приятелюють. Окрім того, їх нібито поєднують проєкти, що стосуються гуманітарної та соціальної допомоги. Тим часом серце Джолі наразі вільне.

Сама ж парочка від коментарів утримується. Ані Анджеліна Джолі, ані Akala не підтверджують їхніх романтичних стосунків, але й не спростовують.

Нагадаємо, наразі голлівудська акторка презентує фільм "Марія", де вона грає головну роль. На кінофестивалі TIFF у Канаді Джолі неочікувано засвітилася з російським актором Юрієм Борисовим, якій підіграє пропаганді.

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