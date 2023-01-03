Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з 26-річним ірландським актором

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі заскочили за чашкою кави з ірландським актором Полом Мескалем.

47-річна зірка та 26-річний актор були помічені в одній з кав'ярень Лондона. Вони мило спілкувалися після вистави Пола "Трамвай "Бажання". Світлину з побачення Джолі та Мескаля оприлюднив шанувальник у сторіз в Instagram.

"Анджеліна Джолі вчора подивилася "Трамвай "Бажання", а потім вони випили каву в кафе", - підписали фото.

Фото: instagram.com/paulmescalpics

Несподівана зустріч сталася усього за декілька днів після того, як Мескал оголосив про розставання зі своєю дівчиною після двох років сумісного життя.

Втім, у прихильників є думки, що це побачення могло бути дружнім. Адже разом із Анджеліною на зустріч з Полом прийшла і її донька Шайло.

До речі, колишній чоловік Анджеліни Джолі, актор Бред Пітт, також не витрачає час дарма. Новорічну ніч Пітт провів у компанії дівчини, молодшої за нього на 30 років.

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