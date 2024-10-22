Анджеліну Джолі заскочили в готелі з молодшим на 10 років коханцем – відомим репером

Парочка пробула в готелі дві ночі та не покидала його.

Американську акторку Анджеліну Джолі заскочили в готелі з майже на 10 років молодшим коханцем, відомим британським репером Akala.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер виданню The Sun. Зірка Голлівуду нібито у середу, 16 жовтня, прибула до одного з готелів Лондона. Згодом, а саме через дві години, до неї приєднався Akala. Парочка провела в готелі дві ночі та не покидала його.

"Пара провела ніч середи та четверга разом у готелі й не виходила", - стверджує інсайдер.

Пара покинула готель окремо. Спочатку поїхав Akala, до речі, на одній із автівок Джолі, а згодом і сама акторка. Інсайдер зазначає, що вони спеціально роз'їхалися окремо та намагалися це зберегти в таємниці, аби нібито не афішувати їхній роман.

Репер Akala

"Akala покинув готель на одній із автівок Анджеліни. Вони використовують окремі машини та таємні входи, щоб зберегти свої стосунки в таємниці", - додає джерело.

Сама ж Анджеліна Джолі поїхала до Британського інституту кіно, де представляла свій новий фільм "Марія". Що цікаво, на події теж був і Akala. Утім, пара також приїхала окремо та не потрапляла до об'єктивів папараці.

Після світського заходу парочка нібито, за даними інсайдера, вирушила на вечерю до одного з місцевих ресторанів.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, про роман Анджеліни Джолі з репером Akala пліткують вже доволі тривалий час. Знаменитості його не підтверджують, однак активно додають олії до вогню. Нещодавно парочку разом помітили на вечірці, яка відбувалася в рамках бренду акторки - Atelier Jolie.

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