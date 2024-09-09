Анджеліну Джолі заскочили з російським актором, який підтримує анексію Криму та підіграє пропаганді

Зірку Голлівуду запримітили в компанії росіянина, який фігурує в базі сайту "Миротворець".

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі неочікувано заскочили в компанії російського актора Юрія Борисова, який знімався в пропагандистських фільмах і незаконно відвідував анексований Росією Крим.

Артисти зустрілися на кінофестивалі TIFF у Канаді. Джолі прибула на подію представляти фільм "Марія", де вона грає головну роль. Тим часом росіянин прибув із прем'єрою стрічки американського режисера Шона Бейкера "Анора", де він втілив на екрані одного з героїв.

До слова, стрічка, де грає Борисов, також тісно переплетена з СРСР та росіянами. В "Анорі" мають свої ролі й інші російські актори – Марк Ейдельштейн, Дар'я Єкамасова та Олексій Серебряков.

Актори фільму "Анора"

До слова, на кінофестивалі Анджеліну Джолі підловили саме з Юрієм Борисовим. Папараці сфотографували акторів, коли ті щось обговорювали. Тим часом Джолі мило усміхалася Борисову під час бесіди.

Анджеліна Джолі з російським актором Юрієм Борисовим

Все б нічого, але російський актор свого часу знімався у пропагандистському фільмі "Калашников" і не цурався того. Окрім того, Борисов фігурує в базі сайту "Миротворець". До слова, він підтримав анексію Криму Росією та незаконно відвідував півострів, де здійснював комерційну діяльність.

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